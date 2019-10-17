Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Около 1,5 млн жителей Ростовской области, в том числе 383 тыс. детей сделали прививки от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения 17 октября.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Всего в область за счёт средств федерального бюджета поступило почти 2 млн доз противогриппозной вакцины. Вся вакцина была распределена в муниципальные образования и отгружена с областного склада в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

Ожидается, что в текущем сезоне процедуру вакцинации пройдут не менее 47% жителей Донского региона.

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