Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве установлен новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября. Об этом 17 октября сообщило метеобюро Москвы.

«К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам», — приводит «Интерфакс» сообщение синоптиков.

Также уточняется, что благодаря этому был установлен новый рекорд максимальных показаний температуры воздуха в Москве за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд составлял 17,4°С и был установлен 17 октября 1889 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что теплая и солнечная погода с температурой воздуха на 6 градусов выше климатической нормы, которую метеорологи шутя называют «пожилым бабьим летом», будет наблюдаться в Центральной России до 22 октября.