Лондон, , 15:08 — REGNUM Акция протеста, которую сегодня утром в метро Лондона устроили участники экодвижения Extinction Rebellion, закончилась для активистов задержаниями. Действия экоактивистов, забравшихся на крышу вагона метро на станции Canning Town на востоке столицы Великобритании, пресекли разгневанные пассажиры, которые в час пик не могли отправиться на работу. Об этом 17 октября сообщает BBC.

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Демонстрантов, которые мешали отправлению поезда и не реагировали на просьбы пассажиров прекратить акцию, жители Лондона поймали, стащили с крыши вагона на платформу, а затем передали полиции.

https://twitter.com/HollyJoCollins/status/1184713537232556032

По данным британской полиции, всего за воспрепятствование движению транспорта на станциях Canning Town, Stratford и Shadwell были задержаны восемь экоактивистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Лондона ввела запрет на акции протеста, которые проводила экологическая организация Extinction Rebellion в столице Великобритании, аргументируя это соблюдением статьи 14 закона об общественном порядке 1986 года. Несмотря на то, что акции протеста экоактивистов носят, по их утверждению, мирный характер, они создают препятствия движению людей и автотранспорта и нарушают жизнь города.

Добавим, что накануне, 16 октября, во время выступления против запрета акций экоактивистов в городе сотрудниками полиции был задержан лидер Партии зеленых Джонатан Бартли.

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