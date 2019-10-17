Пермь, , 15:03 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми стая бродячих собак набросилась на пожилую женщину и растерзала её. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным информресурсов, последний раз 80-летнюю жительницу Перми видели 6 октября. 14 октября сын пропавшей женщины обратился с заявлением в полицию, отмечает v-kurse.ru.

По одной из версий на пенсионерку напала свора собак, утащила её в лог и растерзала. Обнаружена окровавленная одежда и кисть руки, которая, предположительно, могла принадлежать пожилой женщине.

В полиции официальных комментариев не дают. Ждут результатов экспертизы.

Начальник информационно-аналитического управления администрации города Перми Наталья Шушпанова отреагировала на появившуюся информацию о нападении собак на женщину постом в соцсети: «В ряде СМИ распространяется информация о смерти женщины в Мотовилихинском районе, которая по ссылкам на анонимные источники связана с нападением бездомных собак. Обстоятельства сейчас выясняются следственными органами. Просьба до появления официальной информации не тиражировать неподтвержденные слухи».

Она подчеркнула, что мэрия оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям. Городскому контрольно-аналитическому департаменту поручено провести проверку организации отлова собак.

Между тем «Российская газета» информирует, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели женщины в отношении мэрии. В действиях чиновников, ответственных за организацию отлова бродячих животных, усмотрели халатность.