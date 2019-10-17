Симферополь, 17 октября 2019, 15:05 — REGNUM Администрация Симферополя не давала разрешений на ликвидацию деревьев на улице Ракетная, 12. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Алла Горева.
По её словам, после поступления обращений граждан на место выехали специалисты департамента административно-технического контроля, чтобы зафиксировать нарушение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские общественники сообщили о незаконной вырубке деревьев в Симферополе.
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