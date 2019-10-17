Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Экшен-игра с элементами ужасов Agony выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch в Хэллоуин, 31 октября 2019 года. Об этом сообщил портал Nintendolife 16 октября.

Компьютерная игра Agony

В Agony игроки управляют человеком, попавшим в ад. Чтобы вернуться обратно в свой мир ему предстоит встретиться с таинственной Красной богиней и овладеть способностью вселяться в обитателей преисподней.

Релиз Agony на PC, PS4 и Xbox One состоялся 29 мая 2018 года. Игра получила низкие оценки от геймеров и прессы за неинтересный геймплей и однообразные локации.

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