Турин, Италия, , 14:59 — REGNUM Жители нескольких муниципалитетов Турина смогут получать «компенсации» за использование велосипедов вместо личных автомобилей, передает Mediaset в четверг, 17 октября.

Велосипед Knitevision1

Размер «платежа» составит 25 евроцентов за километр пути. 100 тыс. евро по этой программе уже заложены в бюджеты муниципалитетов.

Судя по слогану кампании, в котором обыгрывается слово «движение», местные власти рассчитывают таким образом поддержать не только экологию, но и занятия спортом.