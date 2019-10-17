Вашингтон, , 14:57 — REGNUM В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged. Ролики были опубликованы 16 октября на YouTube-канале Book of Flames.

Игра Warcraft III: Reforged

Администрация канала отметила, что в ролике показан игровой процесс при настройках графики Ultra и разрешении 1080p. Игра будет представлять собой обновлённый вариант Warcraft III: Reign of Chaos с дополнением The Frozen Throne.

Стоит отметить, что кроме новой графики она также обеспечит доступ к социальным функциям Blizzard Battle.net и будет официально поддерживать модификации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Warcraft III: Reforged появится в четвёртом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Три основных этапа соревнований пройдут в начале 2020 года.

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