Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM Создать в России кластеры по климатическим поясам предложила генеральный продюсер телеканала «Матч»Тина Канделаки.

«Удивительно, что мы ещё не создали кластеры по климатическим поясам. Ростов может и должен стать русской Калифорнией, с самыми модными и современными ивентами. Что для этого нужно? Построить творческий индустриальный кластер, вокруг которого вырастет новое общественное пространство, притягивающее молодёжь», — написала Канделаки на своей странице в Facebook.

По её мнению, Ростову-на-Дону необходимо создать условия для развития и работы. Вопрос заключается исключительно в климате инвестиционном.