Кабул, , 16:31 — REGNUM 16 октября Министерство здравоохранения Исламской Республики Афганистан приступило к массовой вакцинации населения против полиомиелита.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», программа Министерства здравоохранения Афганистана по вакцинации против полиомиелита будет продолжаться в течение пяти дней.

В связи с началом этой программы министр здравоохранения призвал население оказывать содействие центрам по вакцинации против полиомиелита и в обязательном порядке направлять своих детей в такие центры, добавив, что это позволит сдержать распространение болезни.

Министр образования также обратился к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав группировку обеспечить мирным жителям свободный доступ к вакцинации.

Ранее в этом году на территории Афганистана было зафиксировано 16 вспышек полиомиелита. Ситуация усугубляется тем, что большая часть регионов, где были зафиксированы вспышки заболевания, контролируются боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).