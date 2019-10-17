Грозный, , 14:15 — REGNUM В Чечне продолжается прививочная кампания против гриппа. С начала сентября уже сделаны прививки более 328 тыс. жителей республики. Это составляет 23% от общей численности населения, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Прививка Torange.biz

Среди привитых — более 174 тыс. детей, свыше 152 тыс. человек взрослых, в том числе 773 беременные женщины. Кроме того, вакинация в обязательном порядке проводится паломникам, планирующим выехать по святым местам. Их привито к настоящему времени 1500 человек.

В целом в республике ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости. Напомним, в 2019 году в Чечне от гриппа было привито более 650 тыс. человек — почти 45% населения.

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