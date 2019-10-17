Бангкок, 17 октября 2019, 14:16 — REGNUM Боевые корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России 17 октября пришвартовались в военном порту Таиланда Чук Самет на полуострове Саттахип, передает ТАСС.
Сообщается, что на военно-морскую базу прибыли ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».
Корабли ВМФ прибыли в Таиланд в рамках развития дружеских отношений двух стран.
По данным журналистов агентства, 18 октября крейсер и эсминец ВМФ России будут открыты для свободного посещения. 20 октября российские корабли покинут порт.
Напомним, отряд из трех кораблей вышел из Владивостока 1 октября для совершения дальнего похода по акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется, что он продлится три месяца