Брянск, , 14:19 — REGNUM Программа Брянской области по обеспечению жильём медицинских работников стала настоящим прорывом в решении кадровой проблемы. Об этом 17 октября заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен приехала на конференцию, посвящённую 15-летию создания института Уполномоченного по правам человека в Брянской области, и встретилась с губернатором Александром Богомазовым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Брянская область стала первой в России, где приняли региональную программу по приобретению жилья для молодых врачей государственных учреждений здравоохранения, в том числе приезжающих из других регионов. При этом средства выделяют полностью за счёт областного бюджета.

«Ваша программа по обеспечению жильём специалистов в области здравоохранения — это настоящий прорыв в решении кадровой проблемы. У нас сейчас проводится большая работа по восстановлению ФАПов, поэтому кадры просто необходимы, отрадно, что в Брянской области ведётся такая большая работа», — сказала омбудсмен.

Программу приняли в 2018 году, за три года её реализации планируется выдать не менее 500 квартир.

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