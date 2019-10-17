Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Возможности беспроводного геймпада Google Stadia будут ограничены после старта продаж. Об этом 17 октября сообщил портал 9to5Google.

https://twitter.com/engadget/status/1184715350576914432

Сразу после запуска контроллер сможет взаимодействовать с телевизором без присоединения кабеля только в случае, если к нему будет подключено устройство Chromecast Ultra. Если геймеры захотят сыграть в игры на других гаджетах с дисплеями, им придётся присоединить к ним геймпад при помощи кабеля USB Type-C. Издание отмечает, что представитель Google подтвердил эту информацию.

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Google планирует запустить свой игровой облачный сервис Stadia 19 ноября 2019 года в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Те пользователи, которые закажут вариант Founder's Edition за получат за $130 геймпад, устройство Chromecast Ultra и трёхмесячную подписку.

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