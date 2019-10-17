Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:20 — REGNUM Органы здравоохранения Танзании импортировали более 30 миллионов презервативов, чтобы преодолеть дефицит, о котором сообщалось ранее в этом году. Об этом передает ВВС Swahili.

Как сообщает корреспондент телерадиокомпании Джиллиан Кикове, многие жители восточноафриканской страны обеспокоены растущими ценами на презервативы на фоне сокращения числа презервативов, бесплатно предоставляемых правительством.

Некоторые отели в коммерческой столице и туристическом центре страны Дар-эс-Саламе больше не выдают средства контрацепции бесплатно.

«Некоторые магазины продают презервативы за 3000 танзанийских шиллингов (1 доллар США), другие от 5000 (1,8 долларов США) до 10 000 танзанийских шиллингов (3,1 долларов США) — в зависимости от бренда. Теперь жители должны иметь свои собственные презервативы, потому что мы не можем позволить себе раздавать их бесплатно», — рассказал BBC владелец отеля.

Помощник министра здравоохранения Танзании Фаустин Ндугулиле заверил общественность, что теперь снова в большом количестве будут доступны распространяемые государством презервативы.

«Мы заказали более 30 миллионов презервативов. Изменилась модель распространения: раньше было несколько агентств, распространяющих презервативы, но теперь все изменилось, и у нас появились новые агентства, которым поручено распространение [презервативов]. Мы хотим сделать так, чтобы новая модель работала эффективно и чтобы информационные кампании охватывали поставленные цели, и презервативы стали доступны [каждому]», — сказал он журналистам.