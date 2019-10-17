Киев, , 14:06 — REGNUM Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) остановили при попытке покинуть Украину, заявил бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко 17 октября на своём telegram-канале.

После попытки выезда за рубеж, бывшего чиновника задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассказал он.

«Близкий соратник президента Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM), экс-зам секретаря СНБО Олег Гладковский задержан НАБУ. Олег Гладковский в четверг днём пытался вылететь с Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ», — рассказал Лещенко.

Он добавил, что задержание было согласовано с генеральной прокуратурой Украины.

Напомним, в конце февраля 2019 года украинские журналисты опубликовали материалы расследования, в которых показали, что Гладковский и его сын могут быть причастны к многомиллионным хищениям бюджетных денег в оборонной сфере Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины скоро представят результаты расследования данного дела.

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