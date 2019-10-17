Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В Ростовской области сохраняется тёплая и солнечная погода. Так, в некоторых районах Донского региона столбики термометров в дневные часы поднялись до +24 градусов.

Согласно оперативному ежедневному прогнозу, размещённому на сайте регионального управления МЧС РФ, 17 октября на территории области существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточного и восточного направления будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы понизится до 7 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся от 19 до 24 градусов.