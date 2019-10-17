Магас, , 13:59 — REGNUM В Ингушетии установлен факт незаконного выделения земельного участка, в котором замешана управляющая делами администрации села Бейни. Ее подозревают в фальсификации документов, в результате чего ее отец получил незаконно в собственность землю, рыночная стоимость которой превысила 1 млн рублей.

Факт подлога документов выявила прокуратура Джейрахского района, сообщили ИА REGNUM 17 октября ведомстве. Он произошел еще в 2013 году. Чиновница исправила в похозяйственной книге цифру против записи о праве пользования землей ее отцом с 0,20 га на 0,25 га. На основании этих документов он получил лишние 500 квадратных метров земли.

При этом были ущемлены права его соседки. Женщина потеряла часть своего земельного участка, рыночной стоимостью более 1 млн рублей.

Прокуратура направила документы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении чиновницы по статьям УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан» и «Мошенничество».