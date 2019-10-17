Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM СПбГУ попросил отложить на неопределенный срок рассмотрение собственной заявки по поводу зонирования совхозных земель Пушкинского района под новый кампус, куда вуз намерен переехать из центра города. Об этом сообщил глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.

Вуз просил изменить Правила землепользования и застройки Петербурга так, чтобы можно было построить в районе Шушар единый университетский городк за 45 млрд рублей, чему возмутились преподаватели и студенты. Для законного строительства необходимо поменять статус участка под кампус с рекреационной зоны на общественно-деловую застройку, а статус участка под технологическую долин — с сельхозземель на зону под инженерную инфраструктуру и склады.

Однако в последний момент из повестки это убрали. «Временная техническая победа разума: рассмотрение данного вопроса откладывается по просьбе заявителя на неопределенный срок», — написал Карпов в Facebook.

Комиссия по землепользованию и застройке должна была рассмотреть эту заявку в пятницу, 18 октября. Карпов отмечает, что требование СПбГУ «совершенно очевидным и беспардонным образом противоречит Генплану СПб». В пояснительной записке, которую вуз прикрепил к своей заявке от юрлица для рассмотрения «в инициативном порядке», вообще ничего не говорится о Генеральном плане, как и о вопросах транспортного, инженерного и социального обеспечения территории.