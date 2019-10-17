Улан-Удэ, , 13:53 — REGNUM Ухудшение погоды и похолодание прогнозируют на выходных в Бурятии. По данным Бурятского гидрометеоцентра, ближайшей ночью температура местами опустится до 16 градусов мороза. Днём 18 октября по Прибайкалью возможен дождь с переходом в мокрый снег.

Выход южного циклона вызовет 19−20 октября на большей части территории осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра местами до 15−20 м/с. По юго-западу республики в ночь с 19 на 20 число прогнозируется до 13−18 градусов мороза, днём по южной половине 3−8 тепла, по северной половине от +3 до — 2 градусов.

В Главном управлении МЧС Бурятии предупреждают, что на дорогах возможны гололедица и накаты, призвав заменить летнюю резину на зимнюю.

«В такую погоду водителям рекомендуется воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Помните, что в снегопад попасть в аварию на автомобиле повышается в разы», — отметили в ведомстве.

Жителей частных домов также призвали уделять особое внимание приборам отопления и печкам. Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением холодов в республике участились случаи пожаров в домах, в которых уже погибли люди, в том числе дети. Причиной возгораний чаще всего становится неправильная эксплуатация печей или неисправная электропроводка, не выдерживающая большого напряжения.

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