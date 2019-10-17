Красный Сулин, Ростовская область, , 13:51 — REGNUM Ростовские следователи проверят информацию об отключении газа в общежитии для слепых. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Доследственная проверка организована на основании поступивших данных об отключении от газоснабжения здания, в результате чего в жилом доме отсутствует отопление. Известно, что в общежитии живут слабовидящие инвалиды.

В ведомстве добавили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.