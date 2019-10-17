Орск, Оренбургская область, , 13:50 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области суд вынес приговор начальнику железнодорожного предприятия. Он признан виновным в хищении топлива на 1,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Как следует из материалов уголовного дела, начальник топливной базы станции Орск весной 2019 года совершал хищения зимнего дизельного топлива, принадлежащего Оренбургскому отделу материально-технического обеспечения ОАО «РЖД». В общей сложности похищено более 40 тонн топлива, а ущерб составил более 1,6 млн рублей.

По фактам хищений было возбуждено четыре уголовных дела по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Впоследствии их объединили в одно производство.

Суд приговорил орчанина к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.