Пусан, Южная Корея, , 13:54 — REGNUM Среди семи крупнейших городов Южной Корее наибольшая доля пожилого населения в возрасте от 65 лет проживает в городе Пусан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Корейские пенсионеры

Согласно опубликованным данным, в южнокорейском Пусане проживает 17,5% пожилых людей страны.

Известно, что высокие показатели также были зафиксированы в городе Тэгу (15,1%), Сеуле (14,5%), Кванджу (12,9%), Тэджоне (12,8%), Ульсане (11,1%).

По данным специалистов, к 2022 году доля пожилых людей, проживающих в Пусане, может увеличиться до 20%, а к 2040 году — до 37,1%.

Напомним, что по прогнозам специалистов, к 2045 году Южная Корея станет страной с высокой долей пожилого населения в возрасте от 65 лет. По мнению представителей Статистической службы, к 2025 году доля пожилых людей в стране увеличится до 37%, а к 2067 году достигнет отметки в 46,5%.