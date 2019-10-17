Николаев, Украина, , 13:51 — REGNUM В Николаеве начались военные учения Warrior Watcher — 2019, сообщили 17 октября в пресс-центре командования ВМС Украины.

«В Николаеве… начались первые украинско-британские учения Warrior Watcher — 2019. Они проходят при участии представителей военно-морских сил ВСУ, воздушных сил ВСУ и вооруженных сил Великобритании», — сказано в сообщении.

Основной целью учений является ознакомление представителей ВСУ с приёмами защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры, предусмотренными стандартами НАТО. Кроме того, участники хотят повысить совместимость ВСУ и подразделений ВВС Великобритании.

Подразделения ВСУ в течение девяти дней будут перенимать опыт под руководством британских инструкторов, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в северо-западной части Чёрного моря ВМС Украины провели учения. Корабли отработали слаженность действий при манёврах, проверили вооружение и средства связи.

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