Грозный, , 13:44 — REGNUM «Аэрофлот» ввел запрет для владельцев «золотых» бонусных карт на доступ в бизнес-залы ряда аэропортов. На этот раз в их число вошли две воздушные гавани Северного Кавказа — аэропорт «Грозный» в Чечнн и «Магас» в Ингушетии, пишет «Интерфакс-Юг».

В качестве компенсации за неудобства пассажирам, вылетающим из этих городов рейсами компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора», начислят по 3000 бонусных миль. Запрет вводится с 16 октября. Его причиной стали якобы высокие цены на обслуживание пассажиров в VIP-залах аэропортов, которые не соответствуют уровню предоставляемых услуг.

Кроме двух аэропортов СКФО, в список попали также Геленджик, Иркутск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Напомним, всего в августе-сентябре 2019 года «Аэрофлот» ограничил доступ в бизнес-залы для владельцев «золотых» бонусных карт в 20 аэропортах РФ, оставив эту услугу бесплатной лишь для пассажиров бизнес-класса и владельцев бонусных карт Platinum.