Волгоград, , 13:41 — REGNUM В Волгограде перед судом предстанут обвиняемые в гибели трёх работников Волжского судостроительного-судоремонтного завода в результате взрыва газа на несамоходной барже. Ещё пять человек тогда получили различные травмы. Сотрудник завода и директор коммерческой фирмы обвиняются в том, что нарушили правила безопасности и требования охраны труда, сообщили 17 октября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 23 июля 2018 года примерно в 08:25 рабочие ремонтировали баржу на территории Волжского судостроительного-судоремонтного завода. Из-за нарушений правил пожарной безопасности произошла утечка пропана, а после использования ремонтниками источника зажигания, внутри балластных отсеков баржи произошёл хлопок газа.

Три работника завода погибли на месте происшествия, пятеро получили повреждения различной степени тяжести. Владельцу баржи, ООО «НП-Технология», причинён имущественный ущерб на сумму более 15,5 миллиона рублей.