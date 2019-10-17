Москва, , 13:30 — REGNUM Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.

«В ответ на критику светской львицы Ксении Собчак по поводу длины моей юбки и стиля одежды других женщин-депутатов хотелось бы сказать следующее. Лично я уважительно отношусь к стилю одежды Ксении, считаю её привлекательной женщиной, и моё воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины». — отметила Поклонская.

Она также подчеркнула, что «депутаты, входящие в состав Комитета Государственной думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далёкими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток «Дождя», «Би-би-си» (BBC News) и RTVi».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Собчак отреагировала на переход Поклонской в комитет по международным делам и отметила, что «Поклонская перешла работать под начало небезызвестного Леонида Слуцкого и теперь, видимо, вынуждена носить юбки подлиннее, чтобы новый начальник не переименовал «няшку» в «зайчутку» и не хватал ее за причинное место».