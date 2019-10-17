Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM Аварийные бригады «Ростовводоканала «ликвидировали аварию на Северном водоводе. Подача воды населению возобновлена в 5:00 мск 17 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

«Работы проводились всю ночь. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме», — уточнили в администрации.

Напомним, без воды из-за утечки на водоводе остались почти 19 тыс. горожан, в том числе жители Первомайского, Ворошиловского, Октябрьского и Советского районов.

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