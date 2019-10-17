Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Петербургские муниципальные депутаты из МО «Владимирский округ» направили открытое письмо ректору СПбГУ Николаю Кропачеву, в котором высказываются резко против переезда вуза из центра Северной столицы в будущий единый кампус на совхозных полях в Шушарах (Пушкинский район), передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты отмечают, что выступить с заявлением решили после многочисленных просьб жителей округа.

«Проблема территориальной разобщенности, указанная как одна из главных причин для переезда, не решится переездом Университета с Васильевского острова в Пушкинский район. После переезда сильно ухудшится транспортная доступность Университета, что ограничит возможность добираться до кампуса для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Подавляющее большинство из них живут в Санкт-Петербурге, вместе со своими семьями. Они не готовы к переезду в Пушкинский район на постоянной основе, о чем многие из них уже заявили в открытом письме. Потеря большой части преподавателей и научных сотрудников катастрофически отразится на образовательном процессе в Университете», — говорится в письме.

Напомним, для студентов предполагается построить в Шушарах общежитие. О жилье для преподавателей речи не шло, но после массового возмущения инициаторы проекта заявили, что попробуют договориться о строительстве неподалеку жилья «по скидке» либо служебного — на территории кампуса.

Тем не менее, полагают муниципалы, проживая далеко от центра Петербурга, иногородние студенты не смогут быть интегрированы в историческую среду города, а преимущество СПбГУ как образовательной площадки, предоставляющей возможность ежедневно находиться в центре одного из красивейших городов мира, будет утеряно.

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Сейчас стоимость проекта оценивают в 45 млрд рублей, но его критики указывают, что сумма как минимум удвоится за годы строительства. Муниципалы согласны, что создание нового кампуса, приемлемой современной транспортной инфраструктуры, льготного жилья для сотрудников потребует огромных финансовых вложений.

«Сравнимых и даже превосходящих те, которые могут потребоваться на модернизацию текущих корпусов СПбГУ и изыскание новых зданий для нужд Университета на Васильевском острове. Ведущие университеты мира поддерживают и сохраняют свои исторические здания, бережно относятся к своему культурному наследию», — заключают депутаты.

Совет просит Кропачева «рассмотреть возможность ремонта и восстановления исторических зданий» СПбГУ, поискать новые здания для расширения вуза в центре города, на Васильевском острове, и отказаться от переезда.

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