Балтимор, США, , 13:31 — REGNUM Сенатор-демократ от штата США Мэриденд и председатель специального комитета Палаты представителей американского Конгресса по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс умер на 69-м году жизни. Об этом 17 октября сообщает телеканал CBS.

По данным источника, Каммингс скончался в ночь на 17 октября в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе после продолжительной болезни. Также отмечается, что сенатор проходил в данной больнице медицинские процедуры и уже не смог вернуться на свою работу.

При этом подчеркивается, что скончавшийся Элайджа Каммингс был ключевой фигурой в организации импичмента в отношении президента США Дональда Трампа и недавним объектом интенсивной критики с его стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства энергетики США Рик Перри в интервью газете The Wall Street Journal рассказал о своем разговоре с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани о попытках неких «украинских лиц» влиять на выборы президента США.