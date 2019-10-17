Посёлок Ферзиково, Калужская область, 17 октября 2019, 13:37 — REGNUM В Калужской области 22-летний ранее судимый безработный житель Ферзиковского района обвинён в серии кладбищенских краж, сообщила 17 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Для большинства пожилых потерпевших ущерб от кладбищенского вандализма оказался значительным
Для большинства пожилых потерпевших ущерб от кладбищенского вандализма оказался значительным
Prokuror-kaluga.ru

По версии следствия, с августа 2017 года по сентябрь 2018 года житель поселка Дугна неоднократно в ночное время суток приходил на кладбище, откуда воровал фрагменты чугунных оград, установленных на могилах, чтобы сдать их металлолом. Обвиняемый украл ограждения с семи захоронений, чем причинил материальный вред родственникам умерших. Для большинства потерпевших ущерб от вандализма оказался значительным.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Максимальное наказание за воровство оград с могил — лишение свободы на срок до пяти лет.

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