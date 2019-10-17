Нур-Султан, , 13:11 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 17 октября в здании парламента страны рассказал журналистам, что вспышка кори в течение года в Казахстане унесла жизни 19 человек. Об этом сообщает новостной сайт «Vласть».

Сообщается, что министр прибыл в Мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) для презентации новой редакции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Он отметил, что с начала года в стране от кори умерло 14−15 человек, причем, в основном это были непривитые дети.

Позже в кулуарах Биртанов рассказал, что с ноября прошлого года было 19 летальных случаев, связанных с корью. Он также сообщил, что вспышка заболевания была и в Европе. По словам министра, это связано с появлением новых штаммов и большим отказавшихся от вакцинации.