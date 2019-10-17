Рим, , 13:09 — REGNUM Руководство итальянского футбольного клуба «Рома» создало официальный аккаунт команды в социальной сети Twitter на языке суахили, чтобы общаться со своими фанатами в Восточной, Центральной и Южной Африке. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, это произошло через несколько дней после того, как на англоязычном аккаунте клуба был использован язык суахили, чтобы поздравить кенийского бегуна Элиуда Кипчоге с тем, что он стал первым в истории человеком, который пробежал марафон мнеее, чем за два часа.

Пол Роджерс, стратегический директор ФК «Рома», сообщил, что публикация на суахили была хорошо принята, и позже аккаунт клуба был буквально «затоплен» запросами африканских фанатов открыть аккаунт на суахили.

У клуба уже есть популярный аккаунт на языке пиджин, который насчитывает около 20 000 подписчиков. Помимо аккаунта на суахили у клуба есть аккаунты на 14 других языках, отмечают журналисты.

Роджерс сообщил, что запуск на суахили поможет преодолеть «коммуникационные барьеры».

«Новая учетная запись в Twitter позволит нам напрямую взаимодействовать с этими болельщиками так, как им удобно, что согласуется с нашей стратегией преодоления коммуникационных барьеров между клубом и его международной фан-базой», — заявил он.

Напомним, суахили имеет статус официального языка в Танзании и Кении, а также широко распространен в Уганде, Демократической Республике Конго и на Коморских островах. На нем также говорят в Бурунди, Руанде, северной Замбии, Малави и Мозамбике.