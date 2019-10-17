Москва, , 12:42 — REGNUM Стоимость маркировки дешевых лекарственных препаратов выше двух рублей, однако маркировка при 30-процентном браке при производстве может стать причина исчезновения лекарств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе пленарного заседания.

«Маркировка лекарств составит два рубля. Но для дешевых препаратов она может оказаться существенно выше. Потому что цена упаковки, скорость ленты гораздо выше, а значит выше брак. Брак на предприятиях сегодня при выпуске сегодня дешевых препаратов составляет около 30%. Все это уйдет в себестоимость», — отметил Исаев.

Можем столкнуться с тем, что «из-за низкой или минусовой рентабельности производители снимут некоторые препараты с производства, их просто не будет в аптеках», сказал парламентарий.

В России с 2020 года вводится обязательная маркировка лекарств.