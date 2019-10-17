Москва, , 12:37 — REGNUM В России насчитывается свыше 380 различных мер социальной поддержки, и эти меры требуют систематизации, чтобы сделать их понятными для граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«У нас, на самом деле, очень много мер социальной поддержки. По подсчётам специалистов, свыше 380, хотя, я думаю, эта цифра тоже неточная, потому что некоторые меры настолько редко используются, что о них не вспоминают», — заявил Медведев.

«Большая часть — 343 — установлены на региональном уровне. Меньшая — на федеральном. И сориентироваться в них — задача не из самых простых. Тем более, что нужно выбрать, что больше подходит. Человек очень часто не в курсе, что ему требуется от государства», — подчеркнул он.

Взаимодействие человека и государства должно быть понятным, и, желательно, для человека максимально простым.

«Получение той или иной услуги, справки или документа удобным, не отнимать много времени. Для этого мы, собственно, развивали сеть МФЦ, расширяли сеть МФЦ, расширяли спектр услуг, которые можно получить в онлайн-режиме в электронном виде», — отметил премьер-министр.