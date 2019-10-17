Москва, , 12:32 — REGNUM Семейная пара из Москвы добилась компенсации от парка Горького, где пешеходный мост обрушился вместе с людьми. Жалобу истца — главы семьи — удовлетворил Замоскворецкий суд столицы, сообщает 17 октября телеграм-канал Mash.

Частичное обрушение деревянного моста через каток произошло в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в ночь на 1 января 2019 года. Конструкция не выдержала большого числа людей. Москвич, его жена и сын отделались ушибами, однако мужчина отправился в суд со справками о травмах.

Истец потребовал компенсации за моральный ущерб в размере 500 млн рублей, однако суд снизил сумму до 40 тыс. рублей на каждого пострадавшего. Всего семья получила 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после обрушения деревянного моста в парке Горького в больницы попали 12 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении директора парка Марины Люльчук.

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