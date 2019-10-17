Ярославль, , 12:25 — REGNUM В Ярославской области за последние три года показатель общей смертности сократился на 4,5 процента, а продолжительность жизни повысилась с 71 года в 2015 году до 72,3 года в 2018-м. Об этом председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко рассказал на заседании совета при полномочном представителе президента в ЦФО, которое прошло в Москве.

Заседание совета при полномочном представителе президента в ЦФО Yarregion.ru

Заседание было посвящено реализации нацпроекта «Здравоохранение». Полномочный представитель президента Игорь Щеголев положительно оценил опыт четырех регионов, в том числе Ярославской области. Она отмечена за работу по льготному лекарственному обеспечению. С докладом на эту тему выступил председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко.

«Ярославская область занимает 3-е место по уровню обеспеченности лекарственными препаратами и инсулином пациентов с сахарным диабетом, — рассказал Дмитрий Степаненко. — Все нуждающиеся пациенты с онкозаболеваниями получили и получают дорогостоящие, инновационные препараты из группы таргетной терапии. Мероприятия по повышению доступности и качества лекарственного обеспечения граждан, в первую очередь — групп пациентов с социально значимыми заболеваниями, стали важнейшим фактором в улучшении демографической ситуации в области».

По словам Игоря Щеголева, президент Владимир Путин определил целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой жизни, оказанию современной медицинской помощи.

По темпам снижения смертности Ярославская область с начала 2019 года занимает 2-е место в Центральном федеральном округе и 9-е — в России. Младенческая смертность с 2015 по 2018 год, по данным правительства региона, снизилась на 40% и достигла самого низкого значения за всю историю области.

Всего в Ярославской области реализуются семь региональных проектов, направленных на достижение целей национального проекта «Здравоохранение».