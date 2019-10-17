Камызяк, Астраханская область, , 12:24 — REGNUM В Астраханской области 32-летняя жительница Камызякского района предстанет перед судом по обвинению в финансировании международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, женщина была одним из организаторов законспирированной ячейки организации, которая собирала деньги на финансирование деятельности организации в Москве, Астрахани, Томске и нескольких регионах Северо-Кавказского федерального округа. С 2016 года по февраль 2019 года женщина в закрытых чатах публиковала реквизиты банковских карт для сбора денег, а потом переводила средства основателю запрещенного в России фонда. Общая сумма перечисленных средств составила 200 тысяч рублей. В тех же закрытых чатах женщина публиковала материалы экстремистской направленности.

Женщина была связана с преступной группой, деятельность которой в Москве и Томской области пресекли в 2018 году. Организаторов той группы уже осудили к длительным срокам лишения свободы.

По делу астраханки были допрошены более 70 человек. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.