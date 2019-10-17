Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM В детском саду №115 Центрального района Санкт-Петербурга пройдет служебная проверка после инцидента с ребенком, которого толкнула воспитатель. Со случившимся также разбираются полиция, прокуратура и чиновники.

В жестоком обращении с детьми в этом саду обвинили сразу двух воспитательниц одной из групп. Отец одного из воспитанников написал заявление на имя заведующей, обнаружив у сына синяк на лице. К жалобе присоединились и другие родители. На время разбирательств обе женщины были отстранены от работы в своей группе, началась проверка.

Как сообщили 17 октября в пресс-службе администрации Центрального района, накануне вечером в детском саду состоялось родительское собрание.

«По его результатам один из педагогов группы раннего возраста, где произошел инцидент, переведен в другую группу образовательного учреждения. В отношении него будет проведено служебное расследование», — заявили в администрации района.

В то же время в ходе собрания выяснилось, что фактов систематического грубого обращения педагога с детьми нет, жалоб на работу воспитателя ранее не поступало.

Чтобы окончательно разобраться в случившемся, будет проведено служебное расследование, после чего примут решение о дальнейшей судьбе педагога, в защиту которой выступили и коллеги, и бывшие выпускники.

«Инцидент находится на контроле у Прокуратуры Центрального района, а также Отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга», — добавили в районной администрации.