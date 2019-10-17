Москва, 17 октября 2019, 12:19 — REGNUM Анонсированное ГИБДД решение давно назрело, сейчас скоростной режим на платных участках дорог занижен, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 17 октября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя сообщения о предстоящем повышении максимальной разрешенной скорости движения по платным дорогам.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в ближайшее время максимальная разрешенная скорость движения по автострадам и платным дорогам будет увеличена до 130 км/час. Для водителей на этих трассах созданы все безопасные и комфортные условия, увеличения количества ДТП не будет, уверен глава ГИБДД.