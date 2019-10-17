Москва, , 12:19 — REGNUM Анонсированное ГИБДД решение давно назрело, сейчас скоростной режим на платных участках дорог занижен, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 17 октября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя сообщения о предстоящем повышении максимальной разрешенной скорости движения по платным дорогам.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в ближайшее время максимальная разрешенная скорость движения по автострадам и платным дорогам будет увеличена до 130 км/час. Для водителей на этих трассах созданы все безопасные и комфортные условия, увеличения количества ДТП не будет, уверен глава ГИБДД.

«С главой ГИБДД в данном случае можно только согласиться. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что сейчас скоростной режим на платных участках занижен.

Есть другая проблема — постоянных смен скоростного режима, к примеру, на трассе М-4 «Дон». Ограничения постоянно меняются со 110 до 90 км/час и обратно, хотя сама дорога остается той же самой.

Причина — наличие нерегулируемых переходных переходов: за несколько километров до и несколько километров после них все должны ехать со скоростью 90 км/час, даже если этими переходами пользуются два человека в день. Вот этот вопрос ГИБДД тоже нужно решить», — отметил Петр Шкуматов.