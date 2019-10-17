Москва, , 12:28 — REGNUM Завершены работы по благоустройству на территориях, прилегающих к пяти станциям Московских центральных диаметров. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

Благоустроены территории, прилегающие к станциям «Тимирязевская», «Фили», «Новодачная» (МЦД-1), «Щербинка» и «Остафьево» (МЦД-2). Специалисты разбили почти четыре тысячи квадратных метров газона, установили около 50 фонарей. Также проложили более двух тысяч квадратных метров дорог.

На станции «Новодачная» проложили велодорожку длиной 500 метров.

В пресс-службе отметили, что общая площадь благоустроенных территорий, прилегающих к этим станциям МЦД — 12,4 гектаров. Под землей проложили более трех тысяч метров кабельных линий. Также в порядок привели тротуары: для них сделали основание и уложили два слоя асфальта, установили почти 15 тысяч метров бордюрного камня и разбили более 16 тысяч квадратных метров газона.

На прилегающих к платформам улицах поставили семь новых остановочных павильонов, где можно зарядить мобильный, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, построить маршрут при помощи навигационных карт и схем.