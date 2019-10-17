Воронеж, , 12:09 — REGNUM Решение о судьбе территории на улице Димитрова в Воронеже, где ранее располагался стихийный мини-рынок, пока не принято, так прокомментировали 17 октября в пресс-службе проведение пикетов предпринимателями снесенного рынка.

«Более того, этот вопрос еще даже не рассматривался на заседании межведомственной комиссии по вопросам регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей при губернаторе Воронежской области. Результаты исследования общественного мнения по вопросу возможного размещения торговых объектов на площадке перед Левобережным автовокзалом будут коллегиально рассмотрены на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября — по его итогам может быть принято окончательное решение», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября несколько предпринимателей ранее снесенного мини-рынка на Димитрова вышли на пикеты к областной думе. Торговцы заявляют, что при сносе мини-рынка им обещали оборудовать благоустроенную ярмарку.

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