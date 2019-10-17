Воронеж, 17 октября 2019, 12:09 — REGNUM Решение о судьбе территории на улице Димитрова в Воронеже, где ранее располагался стихийный мини-рынок, пока не принято, так прокомментировали 17 октября в пресс-службе проведение пикетов предпринимателями снесенного рынка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября несколько предпринимателей ранее снесенного мини-рынка на Димитрова вышли на пикеты к областной думе. Торговцы заявляют, что при сносе мини-рынка им обещали оборудовать благоустроенную ярмарку.
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