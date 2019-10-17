р-н Щелковский, , 12:11 — REGNUM В Московской области появится новый природный заказник «Душоновские болота». Общая площадь особо охраняемая природная территория (ООПТ) составит 2579 га. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Как отмечают биологи, в болотах обитают 80 видов позвоночных животных, три вида рептилий, пять видов амфибий, 16 видов млекопитающих и 56 видов птиц, включая краснокнижные виды. Новый заказник расположится к востоку от села Душоново и будет состоять из одного участка, охватывающего весь массив болот.

Решение о придании нового статуса местным территориям приняли из-за негативного антропогенного воздействия. Как отметили в министерстве экологии, в будущем «Душоновские болота» могут стать объектом развития экотуризма.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области общая площадь особо охраняемых территорий (ООПТ) увеличилась на 20,7 тыс. га.

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