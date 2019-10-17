Москва, , 12:17 — REGNUM Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Instagram-блогера из Дагестана Алибека Мирзеханова, обвиняемого в вербовке в террористическую деятельность и призывах к терроризму. Арест продлен еще на два месяца, то есть до 20 декабря, пишет 17 октября ТАСС.

Напомним, 17 февраля 2019 года Мирзеханов был задержан в Москве по подозрению в участии в массовой драке. Однако обвинение ему предъявлено не было, и 20 февраля блогера выпустили из-под стражи.

Но в тот же день он был повторно задержан, но уже в рамках нового уголовного дела. Согласно его материалам, двое ранее осужденных за участие в террористической деятельности дали показания против блогера. По их словам, Мирзеханов в 2014 году показывал им видеоролики с призывами уехать в Сирию и воевать на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после задержания, 21 февраля, дагестанец был заключен под стражу, а 1 апреля следователи ФСБ предъявили ему обвинение. Сам Мирзеханов свою причастность к вменяемым ему деяниям полностью отрицает.

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