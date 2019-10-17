Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Популярная певица Леди Гага в своём Twitter-аккаунте поинтересовалась: «что такое fortnight» (исполнительница написала название игры с ошибкой). Об этом сообщило игровое издание Kotaku 16 октября.

https://twitter.com/Ninja/status/1184179961994842112

Публикация певицы собрала больше 900 тыс. лайков в Twitter и привлекла внимание игрового сообщества. Её также прокомментировал один из самых популярных стримеров в мире Тайлер Ninja Блевинс — он предложил исполнительнице сыграть вместе.

Напомним, в Fortnite стартовала «вторая глава», в которой появилось много нового контента. В том числе обновлённая игровая карта и водные средства передвижения.

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