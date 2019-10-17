Липецк, 17 октября 2019, 11:58 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 16 октября принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, посвящённом реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионах Центрального федерального округа.
Участники заседания рассмотрели лучшие практические наработки в сфере здравоохранения, а также инновационные технологии, которые уже применяются в отдельных регионах. По итогам выступлений состоялось предметное обсуждение практических аспектов, связанных с реализацией региональных проектов и эффективным выполнением задач по развитию здравоохранения, поставленных президентом.
В числе лучших практик в здравоохранении Липецкой области — внедрение бережливого производства в медицинских организациях, реализация комплексных мер соцподдержки врачей. В 2019 году в регионе вводится новая мера поддержки медиков — единовременная выплата миллиона рублей врачам дефицитных специальностей, которые впервые идут работать в городские и сельские государственные медучреждения.