Остин, США, , 11:54 — REGNUM Соучредитель студии Devolver Digital Грэм Строзерс заявил, что платформам Steam и Epic необходимо произвести «перезагрузку» в диалоге. Об этом 16 октября сообщил журнал PC Gamer.

Разработчик отметил, что, по его мнению, этот разговор «никогда не шёл должным образом». Строзерс считает, что создатели игр должны уважать платформу Steam за то, что она сделала с момента запуска в 2003 году.

В частности, он обратил внимание, что сервис предоставил разработчикам игр возможность стабильно и своевременно получать ежемесячную оплату за свою работу, в то время как другие издатели сталкивались с проблемами в этом направлении.

Представитель Devolver Digital также отметил, что хотя сегодня разделение выручки от продажи игр в соотношении 70 на 30 может показаться неуместным, в то время подобный подход стал «преобразующим».

Читайте также: Lucasfilm запретила независимым разработчикам делать игру по Star Wars

Компания Devolver Digital была основана в 2009 году в городе Остин (штат Техас, США). Она известна благодаря таким своим проектам Serious Sam HD, SCUM, Hotline Miami, Enter the Gungeon и другим инди-проектам.

Читайте ранее в этом сюжете: Steam позволит играть по интернету в игры, которые не имеют такой функции