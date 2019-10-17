Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Компания White Helm Games пыталась при помощи Kickstarter собрать средства на разработку уже существующей настольной игры Dungeon Hoard. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 16 октября.

https://twitter.com/Kotaku/status/1184608027640500224

Как оказалось, мошенники присвоили себе название уже существующей компании и идею выпущенной ей игры. До того, как кампанию по сбору средств закрыли, лже-разработчикам удалось собрать $388 (почти 25 тыс. рублей).

Напомним, Kickstarter — это популярная краудфандинговая платформа. При помощи этого ресурса многие разработчики настольных и компьютерных игр собирают средства на разработку своих проектов.

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