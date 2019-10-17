Монровия, , 11:38 — REGNUM Классные комнаты в государственных средних школах в столице Либерии Монровии и ее окрестностях остаются пустыми из-за забастовки учителей, начавшейся в понедльник, 14 октября. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, забастовка началась с того, что учителя потребовали выплатить им зарплату за август и сентябрь.

«Проблемы в системе образования настолько серьезные, что мы заставляем учеников приносить мел, бумагу и даже табели успеваемости, в которые мы записываем их оценки», — сказал один из учителей ВВС, имея в виду недостаточное финансирование сферы образования в стране.

В настоящее время министр образования страны Ансу Сонии пытается убедить бастующих учителей дать правительству больше времени для обработки и выплаты их зарплат.

Подобные забастовочные действия с требованием выплаты заработной платы стали обычным явлением в Либерии в последнее время, передает ВВС.

Во вторник, 15 октября, тысячи школьников, затронутых акцией учителей, устроили уличные протесты, а затем собрались перед президентским дворцом и другими стратегически важными объектами, чтобы привлечь внимание президента Джорджа Веа к ситуации.

Когда кортеж президента Веа приблизился к зданию президентского дворца, протестующие попытались преградить ему дорогу, но вмешалась полиция. В администрации президента сообщили журналистам, что Веа не смог встретиться со школьниками во вторник, 15 октября, поскольку встреча не была организована заранее.

В среду, 16 октября, за пределами дворца были замечены сотрудники правоохранительных органов, которые не позволяли школьникам приблизиться к зданию.