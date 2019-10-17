Сан-Франциско, США, , 11:32 — REGNUM Компания Lucasfilm запретила независимой студии Thanaclara разрабатывать ремейк игры Star Wars: Rogue Squadron из-за отсутствия прав на бренд Star Wars. Об этом 16 октября сообщил портал Dark Side Of Gaming.

Разработчики обязаны убрать все отсылки и упоминания франшизы Star Wars из Rogue Squadron до 23 октября 2019 года. Геймеры считают, что студия Thanaclara может продолжить работу над своим проектом и со временем выпустить самостоятельную игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в многопользовательском шутере Star Wars: Battlefront II появился новый контент. Среди нововведений: игровой персонаж, планета и игровые режимы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Star Wars: Battlefront II появятся новый герой, планета и игровые режимы